Giuseppe Conte chiarisce che se il Congresso del Pd sceglierà il cosiddetto "campo largo", il Movimento Cinque Stelle non sarà disponibile a un'intesa che preveda una convivenza con Italia Viva e Azione.

"Il nostro programma riformista non ha nulla a che vedere con l'orientamento legittimo di Iv e Azione - ha dichiarato il leader pentastellato - lo dimostra l'inizio di questa legislatura: non hanno mai o quasi mai votato con noi, più facile che si trovino a votare col centrodestra e le forze di maggioranza".

"Rispetto il percorso congressuale delle altre forze politiche, in questo caso del Pd. Non mi pronuncio sulle modalità, sicuramente noi abbiamo sperimentato come modalità efficace quella di coinvolgere costantemente gli iscritti con la democrazia diretta digitale". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per la presentazione della candidatura di Donatella Bianchi alla presidenza della Regione Lazio.