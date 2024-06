"Al primo posto delle richieste delle persone che incontro c'è il lavoro sulla Sanità. Gli ultimi provvedimenti del governo? A tre giorni dalle elezioni, senza soldi, con un Cdm pensano di aver risolto tutto". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, ospite a 'Un giorno da pecora'. "Uscire dalla Nato? No, non ha assolutamente senso, sarebbe una follia, dirlo ora sarebbe uno spot elettorale. Bisogna restare nella Nato ma da alleati e non da sudditi. Andrebbe avviato un processo di revisione che io avevo iniziato da premier" aggiunge.

"Percentuale voto M5s alle europee? Non ne faccio, anche per scaramanzia. A tutti dico di impegnarsi però fino all’ultimo giorno di campagna. Se prendessimo il 10% sarebbe un risultato basso", sottolinea l'ex premier.