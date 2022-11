"MI piace la flat tax della manovra? Ma che fa mi prende in giro? Il Conte 2 ha introdotto la flat tax a 65 mila euro ma se la estendi a 85 mila per gli autonomi e gli fai pagare il 15%" sui ricavi e poi "hai un lavoratore dipendente che arriva a pagare il 43%, che equità sociale è questa? Il sistema della flat tax adottato è completamente sperequato". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte commentando la manovra a Controcorrente su Rete4. Anche sui voucher, il governo " ha introdotto una storta di liberalizzazione selvaggia nel settore agricolo e del turismo. Questo provvedimento - afferma Conte - porterà nuovo precariato in questi settori".