"Il governo è caduto perché Draghi non ha offerto risposte concrete alle questioni che abbiamo posto che non riguardavano il Movimento ma tutti gli italiani. Parlo del precariato, delle famiglie che ormai già a metà mese sono indecise se pagare le bollette o fare la spesa". Lo afferma Giuseppe Conte, presidente del M5S, ai microfoni di 'Studio Aperto'. "Per questa ragione Draghi ha dato la netta impressione di volersi dimettere a tutti costi, altrimenti non si spiegherebbe il tono sprezzante con cui ha affrontato il dibattito in Parlamento" aggiunge.