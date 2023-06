"Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Come parlamentari del M5S abbiamo rinunciato a 1 milione di euro: li abbiamo messi da parte per restituirli ai cittadini investendo sulle scuole". Lo ha affermato il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Con il progetto "Facciamo scuola digitale" in questi giorni circa 1700 computer saranno distribuiti fra le 198 scuole che li avevano richiesti, presentando progetti nel segno di una istruzione sempre più coniugata con l’innovazione digitale. Sicuramente questi pc non risolveranno i problemi delle scuole italiane. Ne siamo consapevoli. È certo però che molti alunni avranno più strumenti a disposizione, come pure confidiamo che questo gesto concreto possa essere letto anche dal Governo come un segnale politico positivo: sulla scuola non sono ammissibili tagli ma occorrono investimenti ben cospicui. Non possiamo sprecare o deviare risorse destinate all’istruzione dei nostri figli. L’istruzione e la conoscenza sono “beni comuni”, che devono essere di elevata qualità e devono restare accessibili a tutti!", conclude Conte.