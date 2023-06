“Le uniche cariche elettive che hanno un limite di mandato sono il Sindaco e il Presidente di Regione.

Perché se un Governatore ha lavorato bene non può essere riconfermato ancora? I parlamentari, come sappiamo, non hanno di questo tema. E del resto, non si tratterebbe di una nomina, ma di una elezione, così che, se i cittadini non fossero contenti dell’operato, potrebbero votare un altro candidato. I Veneti amano Luca Zaia e Luca Zaia ama i Veneti.

Nessuno meglio di lui interpreta il sentire e la volontà dei suoi cittadini. Per questo mi auguro che a Roma si avvi un confronto serio ma costruttivo per dare la possibilità ai cittadini di potersi liberamente esprimere per un nuovo mandato al Governatore del Veneto”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte in relazione al dibattito in corso sul terzo mandato per i presidenti di regione.