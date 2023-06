“È ufficiale: la Regione Veneto sarà Regione Europea dello Sport 2024. La notizia del conferimento del riconoscimento è stata comunicata al Presidente Luca Zaia dal Presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli e personalmente sono soddisfatta oltre che orgogliosa come cittadina veneta essendone stata la promotrice in qualità di delegata Aces Europe per il Triveneto. Era un obiettivo sul quale ci ho creduto da subito e devo ringraziare il Presidente Zaia e la Giunta regionale, in particolare l’Assessore Cristiano Corazzari, per averlo condiviso. È un risultato che è stato frutto di un grande lavoro di squadra e che premia una Regione come il Veneto da sempre all’avanguardia per quanto riguarda lo sport, sia per quanto concerne la dotazione infrastrutturale che per il coinvolgimento delle numerose associazioni sportive presenti sul territorio regionale. Questo anche per quanto riguarda il mondo della disabilità e dell’inclusione e, più in generale, per gli aspetti educativi e sociali che sono valori alla base dei titoli conferiti da Aces Europe in ambito europeo”. A dirlo è l’europarlamentare Rosanna Conte, delegata per il Triveneto di Aces Europe.