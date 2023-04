"Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il capitano di 34 anni Alessio Ghersi, rimasto vittima assieme ad un suo congiunto, nello schianto al suolo di un ultraleggero a Lusevera, in provincia di Ùdine. Alle famiglie le mie condoglianze e la mia vicinanza, con un pensiero rivolto al comandante Stefano Vit e ai colleghi della Pattuglia Acrobatica Nazionale che è parte del nostro patrimonio e che rappresenta un orgoglio per il nostro Paese nel mondo”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, esponente della Circoscrizione NordEst.