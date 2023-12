"Come cittadina prima che ancora come unica europarlamentare veneziana, sono lieta che finalmente si sia dato inizio ai lavori del collegamento ferroviario tra Venezia e l'aeroporto Marco Polo. Si tratta di un intervento particolarmente atteso che consente la realizzazione di una connessione intermodale tra l'aeroporto e la rete ferroviaria nazionale che, non solo è in coerenza con le direttive europee finalizzate all'incremento del trasporto su ferro, ma è, soprattutto, un'opera che proietta il Veneto in una dimensione sempre più transeuropea, incrementandone in particolare lo sviluppo infrastrutturale.

Mi fa oltremodo piacere che ci sia stata una efficace collaborazione tra i vari soggetti interessati con l'auspicio che i lavori da parte di RFI, come è stato assicurato oggi alla cerimonia per la posa della pietra con la presenza del Ministro Matteo Salvini, vengano completati prima delle Olimpiadi invernali del 2026 così da rendere l'aeroporto Marco Polo, che attualmente è il terzo in Italia per numero di passeggeri, ancora più fruibile in un'ottica turistica e di sostenibilità ambientale. " A dirlo è l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte che ha presenziato stamane a Tessera ed alla cerimonia per la posa della prima pietra della bretella ferroviaria che collegherà Venezia e l'Aeroporto Marco Polo.