“È stata una grande emozione aver organizzato e aver potuto ascoltare il concerto dell’Orchestra sinfonica del Veneto al Parlamento europeo a Bruxelles. Da eurodeputata veneta sono orgogliosa di aver portato qui, nel cuore dell’Europa, i giovani musicisti del nostro territorio, un’espressione della nostra identità regionale, che si fa ponte verso il mondo. Questi ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza importante e un’opportunità di crescita professionale. Insieme, abbiamo dimostrato non solo che la musica è in grado di unire e di accorciare le distanze, ma che è nostro preciso dovere valorizzare le eccellenze del nostro territorio. L’Europa ha il dovere sostenere la ripresa del settore musicale, che è importante per la crescita economica, sociale e culturale del nostro Paese, come della stessa Ue. E lo deve fare valorizzando progetti come l’Orchestra sinfonica del Veneto, una best practice di imprenditoria musicale che merita l’attenzione delle istituzioni Ue, poiché coniuga tradizione e innovazione, preservazione del patrimonio musicale europeo e sostegno dei giovani talenti”.

Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, a margine del concerto “Europei is Now” dell’Orchestra sinfonica del Veneto, che si è svolto ieri sera al Parlamento europeo a Bruxelles.