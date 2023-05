“ Onore al corpo degli Alpini che celebrano in questi giorni a Udine la loro 94a edizione dell’Adunata Nazionale. Le Penne nere, a distanza di 9 anni dal raduno di Pordenone, sono ritornate a Udine dopo i raduni del 1925, 1974, 1983 e 1996, portando in città oltre 90mila Alpini, ed è un evento che coinvolge non solo il Friuli Venezia Giulia ma anche il vicino Veneto, con un’affluenza complessiva stimata fino al 14 di oltre 500 mila persone. Una manifestazione caratterizzata da quello “spirito di Corpo” che è proprio degli Alpini. Lo stesso spirito che nel 1976, nei giorni terribili del terremoto, che causò circa 1.000 vittime in Friuli, e nei successivi giorni dedicati alla ricostruzione, portò da ogni parte d’Italia migliaia di alpini, giovani e anziani, attrezzati e autosufficienti, in Friuli ad aiutare i friulani con slancio e abnegazione, in un lavoro incessante che la gente friulana non potrà mai dimenticare e che domenica, in occasione della sfilata ufficiale di tutte le delegazioni, ricambierà con calore e amicizia”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, rappresentante della Circoscrizione Nord-est.