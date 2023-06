"Finalmente, grazie a quanto pubblicato oggi dal quotidiano La Verità, viene fatta luce su quello che si è rivelato un vero e proprio scandalo costruito ad arte con anni di invenzioni, bugie e illazioni e una campagna diffamatoria con unico obiettivo quello di colpire la Lega e Matteo Salvini. Il caso Metropol, ricordando che i giudici hanno già stabilito che non ci sono stati passaggi di denaro dalla Russia o di reati a carico della Lega, è stato frutto di una vergognosa macchinazione politica che ha coinvolto anche il Parlamento Europeo con la commissione speciale sulle ingerenze e attacchi ingiustificati e, soprattutto, immotivati contro la Lega. Ora serve giustizia e bene ha fatto la Lega a presentare un esposto in Procura e procedere in tutte le sedi al fine di ripristinare la verità a fronte di uno scandaloso inquinamento della democrazia e del dibattito politico che ha fortemente danneggiato la Lega e mi aspetto che arrivino le scuse da tutti coloro, sia politici che opinionisti, che per anni hanno rovesciato fango sulla Lega“.

Lo dice l’europarlamentare Rosanna Conte in merito a quanto riportato oggi dal quotidiano La Verità sulla vicenda dell’hotel Metropol di Mosca rivelatasi una macchinazione costruita a tavolino contro la Lega e il suo leader.