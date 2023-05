Giuseppe Conte e Roberto Speranza sono stati ascoltati dai pm del Tribunale dei Ministri di Brescia. L'ex premier e l'ex ministro della Salute hanno ricostruito, spiegato, risposto alle domande sulle scelte effettuate durante la prima ondata del Covid, difendendo il loro operato. "Conte ha risposto a tutte le domande e ha ricostruito tutto quello che è accaduto a partire dal 26 febbraio al 6 marzo", ha spiegato l'avvocato di Conte, Caterina Malavenda.

Conte e Speranza figurano tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo per la mancata istituzione di una zona rossa per isolare i comuni di Nembro e Alzano Lombardo e per la mancata applicazione del piano pandemico che, seppur datato 2006, per la magistratura poteva limitare i danni e salvare parecchie vite