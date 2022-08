"Di Maio ha rinnegato tutto: l'ho avuto al fianco in tantissime battaglie. Siamo stati compagni di battaglie politiche che io sposai. Lui ha rinnegato tutto, anche le riforme che ha contribuito a realizzare". Lo dichiara Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in un'intervista a 'Zona Bianca' in onda stasera su Rete 4.