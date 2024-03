"Giorgia Meloni ha detto: "Io non vado in giro con il piattino in mano come abbiamo visto fare Conte e infatti mi ascoltano". Il mio "piattino" l'ho riempito di 209 miliardi, portati dall'Europa in Italia. Il tuo piattino, Giorgia, prevede almeno 12 miliardi l'anno di tagli e nuove tasse a carico degli italiani. A Bruxelles non ti hanno sentito fiatare, in compenso ti sentiamo "ruggire" solo ai comizi. Patriota sì, ma solo a parole e rigorosamente entro i confini nazionali".

Lo afferma il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte.