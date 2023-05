“La convocazione della commissione di allerta rapida per monitorare i vertiginosi aumenti della pasta, arriva a seguito dell’appello del Cncu che ho presieduto ieri. Ho sollecitato con urgenza il Garante Prezzi, che ha immediatamente convocato il tavolo per il giorno 11 maggio. In alcune città il prezzo il prezzo sfiora i 2,5 € al kg, questo non è sostenibile per le nostre famiglie, ancor meno per quelle a basso reddito. L’aumento dell’inflazione, che stiamo monitorando, sta incidendo in maniera maggiore sui beni alimentari di uso comune. La pasta è l’alimento pilastro della dieta mediterranea, uno dei prodotti Made in Italy più venduti al mondo. L’11 maggio si dovrà discutere quindi, anche di proposte che possano sostenere i consumatori per contrastare questa fiammata inflativa sui beni di prima necessità. Un taglio dell’iva su questi prodotti potrebbe essere un’iniziativa da intraprendere con urgenza”.

Lo dichiara Massimo Bitonci sottosegretario al Ministero per le Imprese e Made in Italy che presiede il CNCU.