"Un plauso alla Consob e ai suoi vertici per l'iniziativa assunta volta a rilanciare il mercato finanziario italiano, attraverso l'uso della lingua inglese esteso anche alle domande di approvazione dei prospetti informativi per le emissioni obbligazionarie. Si tratta di un'ottima iniziativa, che attirerà investimenti stranieri nel nostro Paese, favorendo l'aumento dei capitali esteri. Ciò avrà certamente un riflesso positivo per gli investimenti sulle nostre pmi quotate e non, che rappresentano il 52% dell'export italiano, pari a oltre 350 miliardi l'anno. L'Italia, come ho avuto modo di sottolineare nel mio intervento al Congresso nazionale di Forza Italia, deve puntare sulle nostre pmi e migliorare la capacità di attrazione di capitali esteri. Con questa iniziativa siamo sulla strada giusta".

Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale del Dipartimento Economia del partito azzurro