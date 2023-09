“Il #viaggionelfuturo dell’UGL con i suoi congressi territoriali prosegue, con l’obiettivo di costruire un nuovo modello sindacale”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale Nazionale UGL, Paolo Capone.

“Il Lazio continua a presentare alcune criticità per quanto riguarda il mercato del lavoro. L’economia della regione vede una tendenza sicuramente positiva negli ultimi due anni, con note di merito ai settori dell’edilizia e del turismo. Anche l’occupazione ha visto una crescita importante: il saldo a giugno 2023 tra rapporti di lavoro creati (92.744) e cessati (83.561) è positivo per 9mila unità circa. Ma non possiamo guardare con troppo ottimismo questi dati, infatti, andando ad analizzare le tipologie di assunzioni vediamo che i contratti a tempo indeterminato arretrano a favore di quelli a termine". Così il Leader dell’UGL, durante il confronto tenutosi a Roma. “Come UGL auspichiamo maggiori tutele e garanzie contrattuali per tutti i lavoratori attraverso il rilancio dell’occupazione stabile con coinvolgimento dei centri per l’impiego, la partecipazione dei soggetti occupabili a progetti di formazione e politiche attive capaci di di rafforzare la sinergia fra pubblico e privato, contrastando l’eccessiva burocrazia che ostacola l’accesso al mercato del lavoro”, conclude il Segretario UGL.