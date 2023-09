“È fondamentale avviare una profonda opera di semplificazione e di sburocratizzazione per garantire trasparenza e rapidità dell’azione amministrativa”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione del Congresso Nazionale della Federazione UGL Funzione Pubblica. “I fondi del Pnrr rappresentano un’occasione storica ai quali guardare per portare avanti una riforma organica e radicale della pubblica amministrazione, fondata sulla digitalizzazione e sullo snellimento dei procedimenti.

Velocizzare l’azione dello Stato consentirebbe lo sblocco di numerosi cantieri e la realizzazione di importanti opere pubbliche, oggi ferme a causa delle innumerevoli lungaggini burocratiche. Semplificare procedure e regolamenti amministrativi rappresenterebbe un enorme vantaggio per lavoratori e imprese, favorendo la crescita e lo sviluppo del Paese”, conclude il Leader dell’UGL.