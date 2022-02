"Sono qui per confermare la voglia di fare strada insieme, a partire dal metodo, per fare una politica che non si vergogni di svolgere il suo ruolo".

Lo ha detto al primo Congresso Nazionale di Azione il Segretario PD Enrico Letta.

"State mettendo buone energie in un Paese che ha bisogno di questo. Discuteremo, litigheremo, ma so che alla fine sempre prenderemo le decisioni giuste per l'Italia. Sono sicuro che insieme faremo grandi cose, sono sicuro che voi giocherete un ruolo importante" ha aggiunto.