"Mi unisco al profondo cordoglio della comunità di Confcooperative e prego per Claudia Fiaschi che ci ha lasciato quest'oggi. Una donna che ha fatto della sua breve vita una missione per gli altri, con l'impegno nel Terzo Settore e nel mondo delle Cooperative toscane, in modo professionale e umano, con costanza, portando risultati ottimi e tangibili. Ci lascia un esempio concreto da cui trarre ispirazione". Così la Deputata e responsabile dei lavori pubblici di Forza Italia Erica Mazzetti.