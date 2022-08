"Grazie alla battaglia che abbiamo condotto per sei mesi insieme con gli amici della Lega, le imprese del turismo avranno un futuro sereno. E se, come auspico e credo, il 25 settembre gli italiani ci daranno fiducia faremo un governo di centrodestra che ritornerà in particolare sulla normativa dei balneari, provando ad inserire il diritto di prelazione per i concessionari che partecipano alle gare. La legge sulla concorrenza, come l’abbiamo modificata, dimostra l’importanza di aver partecipato al governo di unità nazionale.

Se non ci fossimo stati Pd e 5Stelle avrebbero approvato una normativa punitiva per i balneari e per l’intero settore del turismo che conta complessivamente di quattro milioni di persone. Bene quindi esserci sporcate le mani, come si dice in gergo, diversamente per il turismo non ci sarebbe stato un futuro sereno. Rivendichiamo dunque la nostra battaglia e l’auspicio di potere migliorare ancora le norme per l’intero settore che traina l’economia italiana”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni intervenendo in aula durante la discussione sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.