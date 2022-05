"Attenzione a non bloccare l'approvazione del DDL sulla concorrenza e mettere a rischio quindi l'attuazione degli obiettivi del PNRR per fughe in avanti o tensioni strumentali sulla revisione della disciplina delle concessioni balneari. Tutte le forze di maggioranza lavorino insieme con serietà e senso di responsabilità per affrontare, in modo organico e coerente, questa tematica. Ribadiamo che l'obiettivo è quello di adottare quanto prima una normativa equilibrata, in linea con i princìpi europei e costituzionali, che consenta di avviare in tempi certi ma ragionevoli il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari, al fine di dare anche certezza e sicurezza giuridica agli operatori di un settore strategico per l'economia e l'occupazione di tutto il Paese, tutelando però adeguatamente il legittimo affidamento maturato, la forza lavoro, il valore economico, imprenditoriale e sociale delle aziende attualmente operanti nel comparto, gli investimenti fatti negli anni, e tenendo conto di ulteriori considerazioni legate ad obiettivi di politica sociale, di sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale come motivi imperativi d'interesse generale”.

Lo dichiara il vice capogruppo dem alla Camera Piero De Luca