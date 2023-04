“Con il via libera del disegno di legge sulla Concorrenza finalmente si danno certezze e stabilità al settore del commercio su aree pubbliche, comparto che ha sofferto in questi anni la crisi economica e le incertezze normative. Un ottimo lavoro nato dalla concertazione con tutte le associazioni che rappresentano 180.000 ambulanti, il 22% delle attività commerciali della nazione. Si tratta per il 95% di micro imprese individuali, molte a conduzione familiare. Un settore che ora avrà la possibilità di programmare investimenti, con la certezza di veder rinnovate le loro concessioni, obbligando anche le amministrazioni che non hanno ottemperato a garantire la prosecuzione di un settore fondamentale per i consumatori e per il commercio di prossimità. Un altro importante risultato, ottenuto in pochi mesi di governo, dal centro destra e della Lega”.

Lo dichiara Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero per le Imprese e per il Made in Italy con delega al commercio e concorrenza.