Si è svolto presso la sala stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'on. Nicola Carè, la sessione relativa agli spunti di riforma della norma sulla responsabilità penale degli enti, a margine del tavolo di riforma del D.Lgs. 232/01.

Coordinatore dei lavori e consigliere giuridico quale esperto della materia, l'avv. Alessandro Parrotta. Tra gli interventi, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari che ha focalizzato l'attenzione sull'indispensabilità di revisione normativa per adattare l'impianto 231 alle realtà delle PMI. L'on. Carè si è soffermato sulla necessità di istituire una norma che obblighi le imprese ad adottare il Mog.

Tra i relatori il prof. Emanuele D'Innella, Presidente della commissione diritto penale dell'economia del Odcec di Roma che, nel richiamare il recente volume dallo stesso pubblicato in materia, ha esposto come gli assetti organizzativi, oltre a rappresentare un obbligo di legge, facilitano il lavoro dell'imprenditore e conferiscono allo stesso un monitor di controllo interno di grande valore a tutela del patrimonio aziendale. Per Confprofessioni, la dottoressa Sonia Mazzucco ha delineato l'intervento del Codice della Crisi d'impresa quale spunto di inclusione della norma 231 nelle regole di corretta organizzazione d'impresa. Il prof. Roberto Russo, direttore generale dell'Università Link ha trattato della tutela costituzionale dell'impresa e l'avv. Valeria Raimondo, in rappresentanza della commissione diritto penale della COA di Roma degli scenari di riforma, passati ed incorso di esame.