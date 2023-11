"Ecco i primi effetti delle mancate riforme, che dovevano accompagnare il #PNRR: i soldi si perdono. Aver lasciato i piccoli comuni a se stessi, rinunciando ad una vera riforma degli enti locali in grado di assicurare efficienza e rappresentanza (si può fare, in Francia i comuni sono 36.000 contro i neanche 8.000 dell’Italia, ma sono organizzati in “comunità di aggregazione” territoriali in modo obbligatorio) determina la perdita di investimenti per territori deboli. In assenza della politica, pagano sempre i più fragili.

E senza le riforme per modernizzare il sistema-Paese, il PNRR rischia di essere una straordinaria occasione perduta". Lo scrive su X il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi.