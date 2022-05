"Forza Italia in occasione delle prossime elezioni amministrative ha messo in piedi ovunque una squadra di grande spessore, con donne e uomini pronti a mettersi in gioco per la propria città, a lavorare ponendo al servizio dei cittadini le proprie competenze, il proprio impegno e le proprie idee, come ci ha insegnato a fare il presidente Berlusconi". Lo ha detto a Melegnano Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una manifestazione elettorale a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Vito Bellomo, in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Melegnano - ha aggiunto - deve tornare a quella fase espansiva che ha vissuto con le giunte di centrodestra tra il 2007 e il 2017, dieci anni durante i quali Vito Bellomo è riuscito a cambiare il volto di questa città. Adesso si candida nuovamente e bisogna riprendere quel percorso virtuoso nella consapevolezza che la prossima amministrazione comunale sarà chiamata a una sfida nuova, quella di spendere bene le risorse del Pnrr, che offrirà delle grandi opportunità. Questa città è rimasta sostanzialmente ferma al periodo delle limitazioni dovute al Covid, non è mai ripartita e nessuna base è stata ancora posta per il rilancio del suo tessuto produttivo, del commercio e delle attività locali. Insomma, a fronte di una regione che ha rappresentato un modello anche nella gestione del Covid e nella fase post pandemia, qui sembra di essere in un altro mondo. C'è un totalmente immobilismo che inevitabilmente danneggia il territorio, ne compromette il futuro".