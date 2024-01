“Festeggiare i 50 anni a palazzo Chigi? Per forza, ci tocca”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Un giorno da pecora”, su Rai Radio1, rispondendo alla domanda sulla possibilità di festeggiare anche il traguardo dei cinquant'anni rimanendo alla guida del governo.

“Mi sento 47 anni, anzi forse anche 48-49. Dopo le feste me ne sento ancora di più, anche quando sali sopra la bilancia”, - ha ironizzato Meloni, aggiungendo che “Tra i buoni propositi del 2024 c’è quello di tornare ad allenarmi con costanza”.

“Non so se mi hanno fatto gli auguri Elly Schlein e Matteo Renzi, ma me li ha fatti Giuseppe Conte, all’alba, sono tra i primi che ho letto”, ha raccontato Meloni. “Ho 1.400 sms inevasi. Io, che ho la tradizione di rispondere a tutti, confesso che non so se riuscirò quest’anno. Grazie a tutti per i messaggi che mi avete inviato, spero di riuscire a rispondere per marzo-aprile – ha ironizzato – oppure potrei non farlo mai. Leggerò tutto, vi voglio bene”, ha aggiunto.