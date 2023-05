Necessario tarare l'offerta formativa sulle esigenze del mondo che cambia, collegare istruzione e lavoro, rivedere gli elementi della retribuzione secondo il nuovo approccio al lavoro che soprattutto i più giovani evidenziano nella ricerca di un diverso bilanciamento vita/lavoro. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ne ha parlato ieri al Salone del Libro di Torino, partecipando all'evento "Competenze e competitività - il binomio vincente per lo sviluppo occupazionale italiano" in dialogo con l'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

"C'è una grande sfida legata ai saperi e alla loro valorizzazione - ha affermato il Ministro Calderone -, anche in termini di conoscenza delle tante eccellenze italiane. Le imprese in questo sono un importante anello di congiunzione per individuare e formare i profili professionali del futuro. Così come è fondamentale la collaborazione con le Regioni, anche per far sì che la gestione dei fondi europei sia un investimento in qualità della formazione e nello sviluppo di collegamenti con le realtà produttive sui territori. Resta determinante mettere in campo tutte le iniziative possibili per favorire l'attivazione delle persone".

La mattinata di ieri è stata l'occasione per visitare alcune realtà molto diverse tra loro, ma accomunate dal comune radicamento su Torino e dall'attenzione alla formazione, la transizione ecologica e digitale, la creazione di progetti integrati di collegamento tra istruzione e formazione, anche in collaborazione con la Regione Piemonte. In particolare, Ministro e Assessore hanno visitato le sedi di Xori Group, Cartier "Regio Parco", MeC Srl Cost Analysis Consulting e Gerla Palestro - Fondazione Engim Piemonte.