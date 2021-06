- "Lo stupro e la rapina in casa subiti da una novantenne in provincia di Como da un immigrato clandestino nigeriano è un episodio di indicibile orrore a cui occorre dare una risposta esemplare. Sia nel punire il responsabile, prontamente catturato dai Carabinieri della stazione di Lomazzo a cui va il mio personale ringraziamento, sia nel prevenire il ripetersi di questi terribili episodi ai danni della gente perbene come la nostra anziana conterranea a cui rivolgo un grande abbraccio di solidarietà e vicinanza. Occorre che il Ministro dell’Interno Lamorgese prenda atto che il flusso migratorio verso il nostro Paese è al limite di quanto il nostro apparato di sicurezza possa reggere, e che l'unico modo per difendere i nostri confini è la politica dei cosiddetti 'porti chiusi' con cui Matteo Salvini al Viminale riuscì a stroncare gli sbarchi sulle nostre coste."

Così il Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega.