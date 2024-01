Nota dell'on Vito De Palma Capo gruppo di Forza Italia, nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "Ieri è stata una giornata importantissima, di focus sulle condizioni di sicurezza e sul degrado della città di Bari: come Commissione parlamentare di inchiesta abbiamo incontrato il sindaco del capoluogo, il prefetto, il questore e i rappresentanti di Arca Puglia, visitando anche Bari vecchia per poi recarci nelle zone di Catino ed Enziteto con don Luciano Cassano.

Oggi continua gli incontri in altri quartieri della città.

La Commissione sta facendo un lavoro di assoluto rilievo e valore politico: dall'analisi dei contesti alle proposte in Parlamento, confermando la presenza dello Stato sul territorio. Ringrazio il presidente della Commissione, on Alessandro Battilocchio, e i colleghi commissari De Maria (Pd) , Iaria (M5S) e Morassut (Pd) per il segnale di grande attenzione per la nostra Regione".