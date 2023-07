L'istituzione di una Commissione di inchiesta sul Covid "doveva essere l'occasione per l'intero Paese per riflettere su cosa non ha funzionato e trarre lezioni per il futuro. Invece la stanno stravolgendo e hanno fatto soltanto un plotone di esecuzione contro Conte e Speranza, ma sarà un boomerang. Perché Conte e Speranza non hanno nulla da nascondere. Quella Commissione è un insulto alla sofferenza degli italiani". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite a 'Sky Agenda'.