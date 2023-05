"Ritengo una scelta molto grave da parte della maggioranza aver designato Chiara Colosimo come Presidente della Commissione Antimafia per due motivi. Quando i parenti delle vittime di mafia e di terrorismo chiedono di cambiare nome ufficialmente con una lettera, con degli appelli pubblici, anche per sensibilità verso chi ha perso parenti, figli, congiunti per mano della mafia stragista, forse sarebbe stato il caso di riflettere e fare un passo indietro. Lo dico con il massimo rispetto per la onorevole Colosimo. Ma perché non ascoltare i parenti delle vittime? Primo Problema. Secondo problema: è evidente, documentata con diverse immagini, la vicinanza della Colosimo con il terrorista nero Ciavardini, condannato all'ergastolo per la strage alla stazione di Bologna, la più drammatica della storia repubblicana, dove sono morte persone semplicemente perché stavano nella sala d'attesa di una stazione e questa strage ha segnato la storia democratica del nostro Paese. L'eversione nera ha avuto legami con le mafie e con la criminalità organizzata. Chi ha qualunque tipo di rapporti con l'eversione nera, non può e non deve rappresentare, addirittura presiedere la Commissione Antimafia. Oggi la destra deve dire chiaramente se deve combattere la mafia o se vuole in quale modo fingere, anzi peggio, svuotare la Commissione Antimafia dei suoi poteri e affidarla con chi personaggi ambigui ha rapporti evidenti". Così ai microfoni dell'ANSA l’europarlamentare ex M5S Dino Giarrusso, commentando la nomina di Chiara Colosimo come presidente della Commissione Antimafia.