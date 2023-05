"Prima si nomina il commissario meglio è", ma "tutti sono già in grado di lavorare". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa in Prefettura a Bologna con il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il commissario non ha "poteri salvifici: non basta un commissario per dire che si parte" con i lavori di ricostruzione dopo l'alluvione. "Se il commissario risolvesse tutti i problemi non avrei un'opera ferma. Ne ho 117", ha spiegato. "Sono sicuro che la scelta del commissario che farà il governo sarà una scelta tecnica e non condizionata da valutazioni politiche", aggiunge.