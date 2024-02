"Con soddisfazione, segnaliamo l'approvazione unanime dell'Aula di una nostra Proposta che, nell'ambito del Protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e la Provenza, chiedeva di agevolare una stretta e fattiva collaborazione fra le diverse realtà imprenditoriali delle colline pisane e francesi che si occupano della coltivazione della lavanda", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Un atto che, altresì, impegna la Giunta a valorizzare e promuovere i predetti territori anche con lo scopo di sostenere un valore aggiunto, ovvero un turismo sostenibile e di qualità, che negli ultimi anni è accresciuto proprio nelle aree in cui si coltiva la lavanda", prosegue il Consigliere.

"Sono circa una quindicina le aziende della provincia di Pisa, che hanno sviluppato, con successo, tale produzione, dando, poi, vita anche all'apprezzato 'Festival della lavanda'," precisa l'esponente leghista. "Insomma" conclude la rappresentante della Lega, "è fondamentale che l'accordo produca effetti altamente positivi ed in tempi rapidi per chi è impegnato in questo significativo segmento dell'economia pisana".