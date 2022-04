“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Chiara Bortolas, nuova responsabile di Donne Impresa Coldiretti. Una donna di talento che ha scelto la montagna come sfida imprenditoriale, contribuendo allo sviluppo della Regione Veneto.

L’agricoltura è un settore chiave del nostro Paese che nei prossimi anni dovrà misurarsi con le novità della Politica Agricola Comunitaria, le continue emergenze, l'aumento dei costi di produzione, i possibili cambiamenti di scenario sia per l’import di materie prime e di prodotti, sia per l’export e l’esigenza di innovazione.

In questo senso, la sfida del futuro sarà quella della sostenibilità. Vanno create le condizioni per una transizione che non penalizzi la nostra agricoltura, riconoscendo il ruolo delle produzioni locali di qualità e dell’agricoltura a conduzione familiare. Solo coniugando la transizione ecologica e la protezione economica e sociale potremo garantire un futuro alle politiche agricole del Paese. Sono certa che, da questo punto di vista, Chiara Bortolas farà un lavoro eccellente, promuovendo innovazione e sostenibilità”. Così la Presidente della Commissione Ambiente, Alessia Rotta