“Il vino è parte della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni, oltre a essere uno dei simboli più conosciuti e apprezzati del Made in Italy nel mondo. Non possiamo demonizzarlo in toto, perché quando è consumato in modiche quantità può anche fare bene alla salute, come dimostrano diversi studi scientifici. Chi spinge per abbassare ulteriormente il tasso alcolemico e apporre etichette terroristiche sulle bottiglie, lancia un segnale fuorviante agli italiani e fa il gioco di quanti, in Europa, vogliono penalizzare i nostri prodotti agroalimentari ed enogastronomici di qualità, a vantaggio delle bevande industriali delle multinazionali, ricche di zuccheri e sostanze chimiche, che provocano più danni alla salute, soprattutto tra i giovani che ne fanno largo uso, rispetto a un consumo moderato di vino e birra. La principale causa degli incidenti stradali è la distrazione, perciò plaudiamo alla proposta di revisione del Codice della Strada del ministro Salvini, che ha finalmente messo mano in modo innovativo e molto severo a una legge ferma da decenni, inadeguata ad affrontare le sfide attuali nel campo della sicurezza stradale”.

Così Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega, componente della commissione Industria del Parlamento europeo, commenta le parole del presidente nazionale Società italiana di alcologia (Sia) Gianni Testino sulla proposta di revisione del Codice della Strada avanzata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.