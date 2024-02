“La Commissione Trasporti della Camera ha ultimato il voto di tutti gli emendamenti collegati al nuovo codice della strada che approderà a breve in Aula. Con questo provvedimento di riforma della materia è nostra intenzione fornire strumenti efficaci per limitare gli incidenti che troppo spesso trasformano le nostre strade in teatri di tragedie che mai vorremmo accadessero". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Raimondo.

"Proprio per questo, il rigore e la tolleranza zero contro atteggiamenti pericolosi come l’abuso di alcol e di stupefacenti alla guida rappresentano uno dei capisaldi della nuova normativa. Così come non sarà più tollerato un uso indiscriminato e sregolato di mezzi di trasporto come i monopattini per i quali verrà previsto l’obbligo dell’uso del casco. Si tratta di norme di buon senso e non di divieti tout court ma riferiti esclusivamente alla necessità di preservare l’incolumità di tutti gli utenti delle strade”, conclude il capogruppo in Commissione Trasporti.