"La riforma del codice della strada del ministro Salvini è un attacco alla mobilità ciclistica e sostenibile senza incidere sulla moderazione di velocità, il cui eccesso rimane la prima causa di morte su strada", così i deputati democratici della commissione Trasporti della Camera, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu e Morassut che sottolineano come "contrariamente al principio che ha guidato finora tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale, non sarà il soggetto più vulnerabile ad essere tutelato: sulla strada varrà adesso la legge del più forte a danno di ciclisti e pedoni. Una scelta sbagliata che va anche contro tutte le richieste dei sindaci e delle associazioni del settore.

Invece di colpire la velocità, che è la prima causa di morte sulle strade, il Governo – concludono - decide di colpire la mobilità dolce e sostenibile centralizzando molte decisioni senza tener conto delle peculiarità dei territori e scippando i comuni delle loro facoltà di pianificazione della mobilita' ciclabile, cancellando norme a tutela della ciclabilita e mettendo a rischio la realizzazione di progetti strategici già in fase avanzata di realizzazione".