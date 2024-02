"Nuovo codice della strada ma resta ancorato al passato. Nella settimana in cui la commissione Trasporti esaminerà il testo, continuiamo a rappresentare le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni perché non vengono introdotte novità vere degne dell'epoca in cui viviamo. Bocciati i nostri emendamenti che puntavano ad sostenere la ciclabilità e la mobilità ma anche quelle norme, da noi proposte, in materia di innovazione tecnologica come quelle che prevedevano, ad esempio, l'inserimento nelle auto di nuova produzione limitatori di velocità di serie e l'uso di app per le notifiche". Lo dichiara il segretario del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

Secondo Barbagallo nel nuovo testo emerge "l'accanimento del governo contro i giovani e i neo patentati e la maggioranza sfugge al confronto - aggiunge - sui rinnovi delle patenti per gli ultraottantenni e ultranovantenni nei confronti dei quali sarebbe utile inserire almeno una prova pratica per consentire il rinnovo".