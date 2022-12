"Liberalizzazione selvaggia dei #subappalti a cascata. No al salario minimo. Ritorno dei #voucher. Stop al reddito di cittadinanza per tutti gli occupabili, anche se non trovano lavori decenti. Indietro tutta: è questo il modello di sviluppo del governo #Meloni". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, Responsabile economia e finanze nella Segreteria nazionale PD.