"Accolgo molto positivamente lo scatto di oggi nell'iter del nuovo codice appalti, adesso sarà fondamentale tener conto delle esigenze della filiera delle costruzioni e di tutti gli attori coinvolti. Accanto all'esigenza di fare presto c'è quella di far bene. Il ruolo del Parlamento sarà determinante per tutelare e promuovere gli interessi di tutti". A dirlo Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia a margine di un evento promosso sul nuovo codice degli appalti. All'evento hanno partecipato ANCE, CNA Costruzioni, Consiglio Nazionale dei Geometri, Assosistema Confindustria, Confcooperative, Finco, Confimi, Fondazione Inarcassa, OICE, Rete Professioni Tecniche, Confapi e Confapi Aniem, Unioncasa, oltre a costruttori, professionisti e tecnici. "Ci sono nel testo – aggiunge Mazzetti – molte novità positive, alcune di queste le ho promosse io stessa insieme al gruppo di Forza Italia: non posso che elogiare il principio del risultato, perché deve comunque prevalere la logica del fare, non del non fare". "Da evitare – avvisa Mazzetti – qualsiasi impronta giustizialista che, invece, è presente nell'attuale formilazione dell’articolo 98, da evitare la troppa discrezionalità della pubblica amministrazione, la poca centralità del progetto e progettista, la scarsa considerazione per la qualità dell'opera, da chiarire, inoltre, la divisione fra i lavori e servizi e forniture; ci sono state altre proposte concrete e valide che dovranno trovare spazio nelle aule parlamentari"."Sono fermamente convinta che occorra programmare l'entrata in vigore del nuovo codice per evitare uno 'shock normativo' proprio nel 2023, anno decisivo per i cantieri Pnrr". All'evento sul codice appalti è intervenuto anche il Capogruppo Alessandro Cattaneo che ha ribadito l'impegno di Forza Italia per "la generale semplificazione, la chiarezza e la stabilità normativa e un adeguamento dei prezzi automatico al variare del mercato". Un resoconto verrà prodotto dall’On. Mazzetti e consegnato al Ministro Salvini nell’ottica di una collaborazione fattiva fra alleati.