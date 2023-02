“Salvini pensi a ridurre davvero i veri appesantimenti normativi che ci sono e che gravano sulle imprese. Da ministra io l’ho fatto con leggi ben precise di cui lui oggi beneficia al ministero dei Trasporti, come il silenzio assenso fra amministrazioni o la conferenza dei servizi semplificata. Non si nasconda dietro la parola burocrazia, usandola come feticcio contro le donne, per smontare ciò che invece sarebbe volano per l’occupazione femminile e per l’intero Paese”.



Così la deputata dem, Marianna Madia, a margine della conferenza stampa sul codice appalti.