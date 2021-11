Nella legge di Bilancio è contenuta nuovamente la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche dopo anni di tentativi falliti. “Questa è una grande occasione mai vista prima, finora non sono stati fatti interventi così significativi come quelli che ci proponiamo. Abbiamo la possibilità di scardinare alcuni meccanismi antichi”. Assicura Cristina Messa, ministra dell’Università, al Corriere della Sera.

“La rete scientifica del Cnr non è coordinata come dovrebbe, il suo bilancio è ancora finanziario mentre dovrebbe diventare economico-patrimoniale. Ci sono le infrastrutture da ottimizzare. Ma non sarà un cambiamento imposto dall'alto: si tratta di un percorso per la riorganizzazione e il rilancio di una struttura che, ricordiamo, raccoglie circa l'8o% delle risorse che il ministero investe negli enti di ricerca”, le parole di Messa, che riguardo ai cervelli in fuga rivela che “il Parlamento sta lavorando alla riforma della carriera dei ricercatori per superare la divisione tra i ricercatori di tipo A e B e rendere più lineari e rapide le carriere con un percorso che in sei-otto anni dal dottorato può far arrivare alla cattedra di associato. Già dal 2022 aumentano i fondi per il reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo: in tre o quattro anni avremo 8 mila persone in più. Oltre alle chiamate dirette per attrarre dall'estero ricercatori che hanno vinto progetti competitivi e le risorse per il personale”.