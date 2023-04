“Congratulazioni a Renato Brunetta, nuovo presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, al quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Al Cnel, i nostri padri costituenti hanno affidato un ruolo, per contribuire all’elaborazione delle riforme in campo economico e sociale. E’ necessario disegnare un nuovo progetto con cui rilanciare il nostro Paese per rispondere alle sfide legate ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e ad un quadro sociale profondamente complesso. Un ringraziamento anche a Tiziano Treu per il lavoro svolto fino ad oggi”. Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon.