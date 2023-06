“La giornata per le vittime dei cambiamenti climatici è l’ennesima trovata ideologica di un’Europa che ormai vive solo più di vuoti slogan ecologisti ed è totalmente sconnessa dalla realtà. Bruxelles continua a portare avanti un modello autolesionista che penalizza fortemente imprese, consumatori e famiglie europee, ignorando che mentre l’Europa si auto-penalizza, c’è chi continua a inquinare sempre più nel silenzio assoluto delle istituzioni Ue. Le stime Eurostat sulle emissioni di anidride carbonica dei Paesi Ue nel 2022 vedono un calo in Europa del 2.8% rispetto al 2021. A fronte del nostro comportamento virtuoso, Pechino ha aumentato le emissioni del 4.2% e anche nei primi mesi 2023 le sue emissioni sono cresciute del 4%. In Cina il consumo di petrolio è salito del 5,5%, quello di carbone del 3,6%, di gas del 1,4%. Impressionante il dato sul carbone: nel 2022 la Cina ha concesso permessi per 106 gigawatt di capacità in 82 siti, il quadruplo della capacità approvata nel 2021 e pari all’apertura di due centrali a carbone ogni settimana. L’Europa produce solo l’8% delle emissioni globali, ma è così presuntuosa da pensare che siano quelle determinanti. Assurdo: stanno svendendo settori fondamentali, per poi andare a comprare i beni da quei Paesi che li realizzano senza alcun rispetto ambientale. Stanno sacrificando l’industria dell’auto sull'altare del green, senza capire che così l’Europa diventerà una succursale della Cina, da cui già oggi dipende per le batterie e le terre rare. In questo modo stiamo viaggiando a grandi passi verso la desertificazione industriale, e Bruxelles sembra esserne felice. È talmente un capolavoro di follia, che viene da pensare che dopo il Qatargate, prima o poi ci troveremo un Cina Gate”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Ambiente, nel suo intervento in aula durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.