“Il clima non si difende perdendo posti di lavoro ed eccellenze made in Italy. Dopo le folli proposte che arrivano da Bruxelles di penalizzare i prodotti della gastronomia italiana, il Fit for 55, con il pieno appoggio del PD, costringerà alla chiusura migliaia di aziende italiane, con costi sociali ed economici da brividi. E avvantaggerà invece gli stati più inquinatori, primo fra tutti la Cina. Quella stessa Cina con cui l’attuale segretario del PD, Enrico Letta, ha intrattenuto rapporti molto stretti, avendo assunto incarichi in alcune società. Su questo punto chiediamo spiegazioni. L’impressione è che, con la scusa di salvare l’ambiente, l’intera filiera produttiva italiana dell’automotive verrà condannata, a vantaggio del sistema produttivo delle auto elettriche che ha base in Cina. Dove peraltro, si inquina di più e senza troppi sensi di colpa”.



Così il senatore leghista Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia per Salvini premier.