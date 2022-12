Il senatore della Lega Claudio Borghi attacca la candidata alla Segreteria del PD Elly Schlein sul suo profilo Twitter: "Ma non si può chiedere di meglio di ELLY SCHLEIN come segretaria PD!!! Una mentitrice matricolata ossessionata dai migranti (tanto a lei che je frega, mica arrivano a casa sua). Con conte andrebbe benissimo "ciao come ti chiami?" "Filippo e tu?" "Enrica" (e via di bugie..)", il tweet di Borghi.

