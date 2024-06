“Le notizie che giungono dal comitato di coordinamento istituito presso il Mimit ci fanno ben sperare sulla definizione di un giusto percorso di sviluppo per Civitavecchia alla luce dell’uscita dal Carbone a dicembre 2025.

Il tavolo sta lavorando con grande concretezza, grazie alla sinergia istituzionale tra Mimit, Mase e Regione Lazio e questa settimana ha iniziato gli incontri con due players interessati a mettere a terra progetti di sviluppo per il nostro territorio. L’auspicio è che si continuerà in questa direzione, per definire in pochi mesi un nuovo layout che potrà dare la risposta che attendiamo in termini di sviluppo ed occupazione. Un auspicio che ho condiviso anche nei giorni scorsi con il ministro Pichetto Fratin, il quale sta seguendo in prima persona questa vicenda e che mi ha assicurato che dal lato suo continuerà a collaborare con determinazione al nostro percorso.” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e firmatario della norma nazionale che ha istituito un tavolo interministeriale ad hoc sul post-carbone a Civitavecchia.