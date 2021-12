"La prospettiva di un’UE a emissioni zero non può che essere un traguardo a cui ambire, ma occorre accompagnarlo con la giusta dose di realismo. Pur guardando all’auto elettrica come futuro, comprendo le preoccupazioni di ANFIA rispetto alla scelta di fissare date e tempistiche che fanno apparire la transizione ecologica più come un’imposizione che come un percorso sinergico tra istituzioni e imprese. L’attenzione all’ambiente è una priorità non rinviabile, ma dobbiamo essere attenti nel non pregiudicare la tenuta del settore auto, che per di più in questi ultimi due anni ha visto la propria produzione quasi azzerata dalla pandemia. Ritengo saggia la richiesta di ANFIA e faccio quindi un appello ai Ministri Giorgetti e Cingolani: lavoriamo tutti insieme costruendo un percorso non solo insieme alla rappresentanze del settore auto ma coinvolgendo anche le commissioni parlamentari, che dimostri capacità di tenere insieme gli interessi dell’ambiente con quelli delle aziende, tracciando come Governo una road map chiara e realistica".

Così in una nota Claudia Porchietto, vicepresidente dei Deputati di FI.